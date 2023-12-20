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Дэмьен Лиллард повторил достижение Леброна, Карри и Хардена в НБА

Дэмьен Лиллард повторил достижение Леброна, Карри и Хардена в НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 72:61 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время матча разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард стал четвёртым игроком в истории НБА, которому удалось за карьеру набрать как минимум 20 000 очков, 5000 результативных передач и реализовать 2000 трёхочковых бросков. Это также удавалось Леброну Джеймсу, Стефену Карри и Джеймсу Хардену.

В нынешнем сезоне 33-летний Лиллард принял участие в 24 встречах, набирая в среднем 25,8 очка, 7,1 результативные передачи и 4,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых — 36,2.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
4-я четверть
119 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Портис, Лопес, Пэйн, Грин, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон, Грэм, Сохан, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Барлоу, Шампани, Джонс, Мамукелашвили
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