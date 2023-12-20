Дэмьен Лиллард повторил достижение Леброна, Карри и Хардена в НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 72:61 в пользу хозяев.

Во время матча разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард стал четвёртым игроком в истории НБА, которому удалось за карьеру набрать как минимум 20 000 очков, 5000 результативных передач и реализовать 2000 трёхочковых бросков. Это также удавалось Леброну Джеймсу, Стефену Карри и Джеймсу Хардену.

В нынешнем сезоне 33-летний Лиллард принял участие в 24 встречах, набирая в среднем 25,8 очка, 7,1 результативные передачи и 4,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых — 36,2.