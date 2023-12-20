Возвращение Джа Моранта помогло «Мемфису» одолеть «Нью-Орлеан»

В ночь с 19 на 20 декабря мск на паркете нью-орлеанского «Смузи Кинг Центра» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлис». На последних секундах игры гости вырвали победу со счётом 115:113.

Первая четверть осталась за гостями со счётом 25:21, однако во втором периоде «Пеликаны» сделали мощный рывок и выиграли первую половину +19, при этом по ходу игры их преимущество доходило до 24 очков. Но во второй половине встречи «мишки» сумели не только подтянуться в счёте, но и сравнять его, отыграв 9 очков в третьей четверти и 10 в четвёртой.

На последней секунде бросок с сиреной вернувшегося в состав «Мемфиса» Джа Моранта принёс победу его команде. Эта победа прервала пятиматчевую серию поражений «Гриззлиз». «Нью-Орлеан» проиграл впервые после четырёх побед подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.