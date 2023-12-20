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Возвращение Джа Моранта помогло «Мемфису» одолеть «Нью-Орлеан»

Возвращение Джа Моранта помогло «Мемфису» одолеть «Нью-Орлеан»
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на паркете нью-орлеанского «Смузи Кинг Центра» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлис». На последних секундах игры гости вырвали победу со счётом 115:113.

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Первая четверть осталась за гостями со счётом 25:21, однако во втором периоде «Пеликаны» сделали мощный рывок и выиграли первую половину +19, при этом по ходу игры их преимущество доходило до 24 очков. Но во второй половине встречи «мишки» сумели не только подтянуться в счёте, но и сравнять его, отыграв 9 очков в третьей четверти и 10 в четвёртой.

На последней секунде бросок с сиреной вернувшегося в состав «Мемфиса» Джа Моранта принёс победу его команде. Эта победа прервала пятиматчевую серию поражений «Гриззлиз». «Нью-Орлеан» проиграл впервые после четырёх побед подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Валанчюнас - 22, Макколлум - 18, Уильямсон - 13, Джонс - 7, Мёрфи - 7, Зеллер - 4, Маршалл - 3, Дэниэлс - 3, Альварадо - 2, Хоукинс, Робинсон-Эрл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Джексон - 24, Бейн - 21, Уильямс Мл. - 9, Альдама - 8, Бийомбо - 8, Тиллман - 7, Уильямс - 4, Гильярд, Родди, Кончар
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