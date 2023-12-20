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«Финикс» проиграл «Портленду», несмотря на 40 очков Кевина Дюранта

«Финикс» проиграл «Портленду», несмотря на 40 очков Кевина Дюранта
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Сегодня, 20 декабря, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз». Хозяева победили со счётом 109:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 40 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Девин Букер отметился 26 очками, тремя подборами и семью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Грейсон Аллен (11)

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал защитник Анферни Саймонс. Он набрал 23 очка, совершил три подбора и семь передач. Форвард Джереми Грант отметился 22 очками, одним подбором и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
109 : 104
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 23, Грант - 22, Эйтон - 16, Брогдон - 14, Хендерсон - 9, Уокер - 9, Тибулл - 8, Камара - 5, Рит - 3, Мэйс, Мюррэй, Браун, Шарп, Уэйнрайт
Финикс Санз: Дюрант - 40, Букер - 26, Аллен - 11, Нуркич - 9, Ойбанкс - 5, Гордон - 5, Литтл - 4, Мету - 2, Гудвин - 2, Бол, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Ли
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