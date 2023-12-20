«Финикс» проиграл «Портленду», несмотря на 40 очков Кевина Дюранта

Сегодня, 20 декабря, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз». Хозяева победили со счётом 109:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 40 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Девин Букер отметился 26 очками, тремя подборами и семью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Грейсон Аллен (11)

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал защитник Анферни Саймонс. Он набрал 23 очка, совершил три подбора и семь передач. Форвард Джереми Грант отметился 22 очками, одним подбором и четырьмя передачами.