Все результаты игрового дня НБА 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 20 декабря. Результаты

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 113:115.

«Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 132:119.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» — 132:126 (ОТ).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 109:104.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Финикса» Кевина Дюранта. На его счету 40 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри. Он набрал 33 очка, совершил три подбора и шесть передач.