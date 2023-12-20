Все результаты игрового дня НБА 20 декабря
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Сегодня, 20 декабря, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. 20 декабря. Результаты
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 113:115.
«Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 132:119.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» — 132:126 (ОТ).
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 109:104.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Финикса» Кевина Дюранта. На его счету 40 очков, четыре подбора и пять результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри. Он набрал 33 очка, совершил три подбора и шесть передач.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Валанчюнас - 22, Макколлум - 18, Уильямсон - 13, Джонс - 7, Мёрфи - 7, Зеллер - 4, Маршалл - 3, Дэниэлс - 3, Альварадо - 2, Хоукинс, Робинсон-Эрл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Джексон - 24, Бейн - 21, Уильямс Мл. - 9, Альдама - 8, Бийомбо - 8, Тиллман - 7, Уильямс - 4, Гильярд, Родди, Роуз, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 119
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Лиллард - 40, Портис - 23, Миддлтон - 17, Лопес - 14, Адетокунбо - 11, Бисли - 7, Пэйн - 7, Джексон - 7, Коннотон - 3, Лопес - 3, Боучэмп, Грин, Адетокунбо
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 28, Коллинс - 22, Васселл - 17, Джонс - 14, Брэнэм - 12, Осман - 10, Сохан - 9, Мамукелашвили - 3, Барлоу - 2, Шампани - 2, Грэм, Макдермотт
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 126
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 24, Куминга - 17, Шарич - 11, Муди - 10, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Уиггинс - 6, Подзиемски - 5, Джозеф - 4, Луни - 3, Пэйтон II, Грин
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Браун - 28, Тейтум - 15, Холидэй - 13, Хорфорд - 13, Притчард - 11, Кета - 10, Бриссетт - 6, Хозер, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
109 : 104
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 23, Грант - 22, Эйтон - 16, Брогдон - 14, Хендерсон - 9, Уокер - 9, Тибулл - 8, Камара - 5, Рит - 3, Мэйс, Мюррэй, Браун, Шарп, Уэйнрайт
Финикс Санз: Дюрант - 40, Букер - 26, Аллен - 11, Нуркич - 9, Ойбанкс - 5, Гордон - 5, Литтл - 4, Мету - 2, Гудвин - 2, Бол, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Ли
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