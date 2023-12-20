Эмил Райкович: «Парма» — одна из самых «горячих» команд лиги, выиграли 5 раз подряд

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от гостевого матча с пермской «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нас ожидает очень сложный матч, наверное, самый сложный из всех, что мы провели за последнее время. «Парма» – одна из самых «горячих» команд лиги, выиграли пять раз подряд, поймали ритм и умеют использовать преимущество своей площадки. К тому же в Москве была равная борьба, исход встречи решился на последних секундах. Поэтому мы очень серьёзно относимся к этой поездке.

Наша цель – наладить игру с первых мгновений и постараться контролировать её, сохраняя концентрацию на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги ВТБ.

Матч «Парма» — ЦСКА пройдёт сегодня, 20 декабря, в Перми. Начало встречи — 17:30 мск. «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию мероприятия.