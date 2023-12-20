В «Зените» поделились свежей новостью о состоянии Карасёва после тяжёлой травмы

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв выписан из больницы после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104, ОТ).

«Хорошие новости: Сергей Карасёв выписан из больницы, вернулся в Санкт-Петербург и уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе», — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке, и ему потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 30-летний Сергей Карасёв принял участие в 16 встречах, в среднем за матч набирая 9,7 очка и совершая 3,1 подбора.