Хаслем — о Дрэймонде Грине: можете представить, чтобы я размахивал кулаками перед Хирроу?

Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем критически высказался о форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине, который ударил бывшего партнёра по команде Джордана Пула в результате конфликта.

«Посмотрите на ситуацию с Джорданом Пулом. В конце концов, ветераны должны направлять этих молодых парней на нужную дорогу. Можете ли вы представить, чтобы я размахивал кулаками перед Тайлером Хирроу? Мне бы пришлось уйти восвояси, я бы никогда себе этого не простил.

На самом деле я очень уважаю Дрэймонда. Люди думают, что он сумасшедший, а я считаю, что он умный. Он душил Гобера, бил Нуркича. Он выбирал их, потому что знал, что они не ответят ему. Он умный сумасшедший, либо он безумно умён», — рассказал Хаслем в своём подкасте.