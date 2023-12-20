Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Казинс: Морант — обычный человек, но его жизнь — аквариум, где все следят за одной рыбкой

Казинс: Морант — обычный человек, но его жизнь — аквариум, где все следят за одной рыбкой
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс, ныне выступающий в чемпионате Тайваня, поделился мнением о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте, который вернулся после 25-матчевой дисквалификации за публичную демонстрацию оружия.

«Это сложная ситуация, и она очень тяжёлая для любого человека. Я хочу сказать, что никто в этой жизни не застрахован от ошибок молодости. Джа Морант — просто ещё один человек, переживающий свои трудности взросления. Разница в том, что его жизнь — это аквариум, где все следят за одной рыбкой.

Из-за его ошибок его критикуют за каждый шаг, который он делает неправильно или правильно. Любой ребёнок растёт, но, если его родители слишком много разговаривают с ним или суетятся вокруг него, это становится стрессом. Представьте, что три миллиона человек каждый день критикуют вас, говорят о вас свысока… Это молодой парень, это человек. Он простой смертный, он такой же, как и все остальные.

Я думаю, что всё, что произошло с ним, поможет в позитивном ключе… Думаю, что его возвращение в команду — идеальный импульс для того, чтобы начать показывать хорошие результаты», — рассказал Казинс в подкасте SHOWTIME Basketball.

Материалы по теме
Тренер «Мемфиса» высоко оценил дебютную игру Моранта после дисквалификации
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android