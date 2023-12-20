Болельщики «Партизана» устроили беспорядок во время матча с «Валенсией» в Евролиге

Вчера, 19 декабря, прошёл матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской «Валенсией» и сербским «Партизаном». Команда из Белграда в гостях одержала победу со счётом 72:67. Болельщики «Партизана» неуважительно вели себя во время этой игры. Они привлекли внимание полиции. Об этом сообщает COPE.
Около 400 болельщиков «Партизана» не сели на свои места, а расположились в коридоре верхнего кольца арены, не реагируя на указания сотрудников службы безопасности занять свои места. Позже фанаты перешли в зону отдыха. Перед ними выстроилась большая группа сотрудников ЧОП и полиции. Между болельщиками двух команд начались перекрикивания.
В конце концов минимум 16 болельщиков сербской команды покинули арену после угрозы со стороны испанского клуба приостановить матч.
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