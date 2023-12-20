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Болельщики «Партизана» устроили беспорядок во время матча с «Валенсией» в Евролиге

Болельщики «Партизана» устроили беспорядок во время матча с «Валенсией» в Евролиге
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Вчера, 19 декабря, прошёл матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской «Валенсией» и сербским «Партизаном». Команда из Белграда в гостях одержала победу со счётом 72:67. Болельщики «Партизана» неуважительно вели себя во время этой игры. Они привлекли внимание полиции. Об этом сообщает COPE.

Около 400 болельщиков «Партизана» не сели на свои места, а расположились в коридоре верхнего кольца арены, не реагируя на указания сотрудников службы безопасности занять свои места. Позже фанаты перешли в зону отдыха. Перед ними выстроилась большая группа сотрудников ЧОП и полиции. Между болельщиками двух команд начались перекрикивания.

В конце концов минимум 16 болельщиков сербской команды покинули арену после угрозы со стороны испанского клуба приостановить матч.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
67 : 72
Партизан
Белград, Сербия
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Херманнссон, Робертсон, Дэвис
Партизан: Вукчевич, Ледей, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
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