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«Не могу объяснить, как он это делает». Керр — о попадании Карри в матче с «Бостоном»

«Не могу объяснить, как он это делает». Керр — о попадании Карри в матче с «Бостоном»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал сумасшедшее попадание разыгрывающего и лидера команды Стефена Карри, которое он совершил за 12 секунд до конца матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс».

«Меня ничего не удивляет в случае со Стефеном. Бросок был безумным. Карри атаковал из статики и пустил мяч по невероятной траектории. Я был полностью уверен, что он попадёт в цель. Думаю, что все наши болельщики тоже. Волшебный парень. Не могу объяснить, как он это делает. Он просто берёт и делает», — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, встреча прошла сегодня, 20 декабря, и завершилась победой «Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме — 132:126.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 126
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 24, Куминга - 17, Шарич - 11, Муди - 10, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Уиггинс - 6, Подзиемски - 5, Джозеф - 4, Луни - 3, Пэйтон II, Грин
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Браун - 28, Тейтум - 15, Холидэй - 13, Хорфорд - 13, Притчард - 11, Кета - 10, Бриссетт - 6, Хозер, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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