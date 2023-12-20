«Не могу объяснить, как он это делает». Керр — о попадании Карри в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал сумасшедшее попадание разыгрывающего и лидера команды Стефена Карри, которое он совершил за 12 секунд до конца матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс».

«Меня ничего не удивляет в случае со Стефеном. Бросок был безумным. Карри атаковал из статики и пустил мяч по невероятной траектории. Я был полностью уверен, что он попадёт в цель. Думаю, что все наши болельщики тоже. Волшебный парень. Не могу объяснить, как он это делает. Он просто берёт и делает», — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, встреча прошла сегодня, 20 декабря, и завершилась победой «Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме — 132:126.