«Парма» неожиданно обыграла ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между пермской командой «Парма-Пари» и московским ЦСКА. Встреча прошла в арене «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. «Парма-Пари» одержала победу со счётом 82:78.

Первая четверть осталась за пермской командой. Они её выиграли со счётом 23:20. На большой перерыв московские армейцы ушли в качестве лидеров, одержав победу во второй четверти — 25:20. Третью четверть «Парма-Пари» выиграла с разницей в девять очков — 27:18. В заключительной четверти пермская команда сумела сохранить лидерство.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз. В его активе 22 набранных очка, два подбора и семь результативных передач.