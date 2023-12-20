«Парма» неожиданно обыграла ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между пермской командой «Парма-Пари» и московским ЦСКА. Встреча прошла в арене «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. «Парма-Пари» одержала победу со счётом 82:78.
Первая четверть осталась за пермской командой. Они её выиграли со счётом 23:20. На большой перерыв московские армейцы ушли в качестве лидеров, одержав победу во второй четверти — 25:20. Третью четверть «Парма-Пари» выиграла с разницей в девять очков — 27:18. В заключительной четверти пермская команда сумела сохранить лидерство.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз. В его активе 22 набранных очка, два подбора и семь результативных передач.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 декабря 2023, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Парма: Риз - 22, Джонсон - 21, Абдулбасиров - 18, Соломон - 11, Платунов - 6, Халтурин - 2, Чебуркин - 2, Свинин, Перевалов, Морозов, Тучков, Егоров
ЦСКА: Астапкович - 21, Уэйр - 19, М'Бай - 13, Тримбл - 8, Ухов - 6, Джекири - 4, Михайловский - 3, Антонов - 2, Жан-Шарль - 2, Зайцев, Карданахишвили, Клюев
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