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«Самара» одержала победу над МБА с разницей в 11 очков

«Самара» одержала победу над МБА с разницей в 11 очков
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между «Самарой» и московской МБА. Встреча прошла на арене «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре. Хозяева одержали победу со счётом 76:65.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь

Первая четверть закончилась со счётом 24:19 в пользу «Самары». По итогам следующей десятиминутки хозяева вновь оказались сильнее и ушли на большой перерыв, ведя с разницей в 11 очков. Третья четверть получилась более принципиальной, но снова завершилась в пользу «Самары» — 12:11. Заключительную четверть выиграла МБА — 20:19.

Самым результативным баскетболистом в этой встрече стал капитан «Самары» Александр Гудумак. В минувшем матче он набрал 17 очков. В составе МБА больше всего очков (15) на свой счёт записал форвард Глеб Голдырев.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 декабря 2023, среда. 18:30 МСК
Самара
Самара
Окончен
76 : 65
МБА
Москва
Самара: Гудумак - 17, Хоукинс - 11, Загорац - 11, Роберсон - 11, Далтон - 9, Томпсон - 8, Платонов - 5, Ребич - 4, Зверев, Викторов, Умрихин, Амосов
МБА: Голдырев - 15, Касаткин - 10, Минченко - 8, Воронов - 8, Коновалов - 7, Трушкин - 6, Лопатин - 4, Якушин - 3, Хоменко - 2, Валиев - 2, Шейко, Савченко
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