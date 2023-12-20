«Самара» одержала победу над МБА с разницей в 11 очков

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между «Самарой» и московской МБА. Встреча прошла на арене «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре. Хозяева одержали победу со счётом 76:65.

Первая четверть закончилась со счётом 24:19 в пользу «Самары». По итогам следующей десятиминутки хозяева вновь оказались сильнее и ушли на большой перерыв, ведя с разницей в 11 очков. Третья четверть получилась более принципиальной, но снова завершилась в пользу «Самары» — 12:11. Заключительную четверть выиграла МБА — 20:19.

Самым результативным баскетболистом в этой встрече стал капитан «Самары» Александр Гудумак. В минувшем матче он набрал 17 очков. В составе МБА больше всего очков (15) на свой счёт записал форвард Глеб Голдырев.