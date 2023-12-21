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Евролига, 20 декабря: результаты матчей и турнирная таблица

Евролига, 20 декабря: результаты матчей и турнирная таблица
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Завершились матчи 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня, календарь и турнирную таблицу.

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Стамбульский «Фенербахче» с разницей лишь в два очка сумел обыграть литовский «Жальгирис». С ещё меньшей разницей афинский «Панатинаикос» всё-таки одолел «Монако» — 91:90. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Анадолу Эфес», «Олимпия Милан» уверенно разобралась с АСВЕЛом.

Евролига, результаты матчей 20 декабря:

«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 80:78;

«Монако» — «Панатинаикос» (Греция) — 90:91;

«Бавария» (Германия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 86:71;

«Олимпия Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 84:61.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
20 декабря 2023, среда. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Montvila, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
90 : 91
Панатинаикос
Афины, Греция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
20 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
86 : 71
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Харрис, Букер
Анадолу Эфес: Ларкин, Брайант, Tunca, Гази, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Жижич, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
20 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
84 : 61
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Бэрон, Kamagate, Flaccadori, Холл, Caruso, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
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