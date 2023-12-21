Евролига, 20 декабря: результаты матчей и турнирная таблица

Завершились матчи 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня, календарь и турнирную таблицу.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Оkko.

Стамбульский «Фенербахче» с разницей лишь в два очка сумел обыграть литовский «Жальгирис». С ещё меньшей разницей афинский «Панатинаикос» всё-таки одолел «Монако» — 91:90. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Анадолу Эфес», «Олимпия Милан» уверенно разобралась с АСВЕЛом.

Евролига, результаты матчей 20 декабря:

«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 80:78;

«Монако» — «Панатинаикос» (Греция) — 90:91;

«Бавария» (Германия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 86:71;

«Олимпия Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 84:61.