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«Чикаго» одержал победу над «Лейкерс», у Демара Дерозана 27 очков

«Чикаго» одержал победу над «Лейкерс», у Демара Дерозана 27 очков
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Сегодня, 20 декабря, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 124:108.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард Демар Дерозан. На его счету 27 очков, семь подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Коби Уайт отметился 17 очками, семью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё шесть игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Патрик Уильям (15), Алекс Карузо (15), Айо Досунму (14), Никола Вучевич (13), Андре Драммонд (11) и Джевон Картер (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс. Он набрал 25 очков, совершил 10 подборов и отдал девять передач. Другой форвард команды, Энтони Дэвис, отметился 19 очками, 14 подборами и тремя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уайт - 17, Карузо - 15, Уильямс - 15, Досунму - 14, Вучевич - 13, Драммонд - 11, Картер - 10, Терри - 2, Филлипс, Тэйлор
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Ривз - 21, Дэвис - 19, Принс - 16, Реддиш - 13, Хатимура - 5, Винсент - 3, Расселл - 2, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Кристи, Льюис, Вуд
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