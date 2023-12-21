«Чикаго» одержал победу над «Лейкерс», у Демара Дерозана 27 очков

Сегодня, 20 декабря, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 124:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард Демар Дерозан. На его счету 27 очков, семь подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Коби Уайт отметился 17 очками, семью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё шесть игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Патрик Уильям (15), Алекс Карузо (15), Айо Досунму (14), Никола Вучевич (13), Андре Драммонд (11) и Джевон Картер (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс. Он набрал 25 очков, совершил 10 подборов и отдал девять передач. Другой форвард команды, Энтони Дэвис, отметился 19 очками, 14 подборами и тремя передачами.