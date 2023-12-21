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«Даллас» не смог одержать победу над «Клипперс», несмотря на трипл-дабл Луки Дончича

«Даллас» не смог одержать победу над «Клипперс», несмотря на трипл-дабл Луки Дончича
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Сегодня, 20 декабря, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 120:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Норман Пауэлл отметился 21 очком, тремя подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Джеймс Харден (17), Ивица Зубац (12), Амир Коффи (12), Даниэль Тайс (11) и Расселл Уэстбрук (10).

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич, который сделал трипл-дабл. Он набрал 28 очков, совершил 10 подборов и 10 результативных передач. Форвард Тим Хардуэй-младший отметился 21 очком, двумя подборами и тремя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 120
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Хардуэй-младший - 21, Джонс - 19, Экзам - 16, Харди - 15, Уильямс - 9, Пауэлл - 3, Лоусон, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Пауэлл - 21, Харден - 17, Коффи - 12, Зубац - 12, Тайс - 11, Уэстбрук - 10, Мэнн - 7, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
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