«Даллас» не смог одержать победу над «Клипперс», несмотря на трипл-дабл Луки Дончича

Сегодня, 20 декабря, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 120:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Норман Пауэлл отметился 21 очком, тремя подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Джеймс Харден (17), Ивица Зубац (12), Амир Коффи (12), Даниэль Тайс (11) и Расселл Уэстбрук (10).

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич, который сделал трипл-дабл. Он набрал 28 очков, совершил 10 подборов и 10 результативных передач. Форвард Тим Хардуэй-младший отметился 21 очком, двумя подборами и тремя передачами.