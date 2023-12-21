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«Бостон» разгромил «Сакраменто» и вышел в лидеры НБА

«Бостон» разгромил «Сакраменто» и вышел в лидеры НБА
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В ночь с 20 на 21 декабря мск на площадке «Голден Уан-центра» в Сакраменто состоялась встреча регулярного чемпионата НБА. Матч между «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс» завершился победой гостей со счётом 144:119.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Хозяева паркета с преимуществом провели первую четверть, по ходу которой отрывались от соперника на 12 очков, но выиграли её с гандикапом всего лишь «+3». Во второй четверти «Бостон» окончательно перехватил инициативу и не отдал её до самой финальной сирены, развернув ход матча в свою пользу и последовательно увеличивая свой отрыв, который в итоге составил 25 очков.

Эта победа позволила «Бостону» первым в лиге достичь отметки в 21 выигранный матч и стать лучшим клубом текущего сезона НБА по проценту побед, опередив по этому показателю проигравшую свою встречу «Миннесоту». «Сакраменто» прервал серию из трёх побед подряд.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
119 : 144
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Сабонис - 13, Мюррэй - 13, Эллис - 12, Лайлз - 11, Монк - 10, Барнс - 10, Хаертер - 7, Эдвардс - 7, Макги - 4, Везенков - 3, Дуарте, Митчелл, Toscano
Бостон Селтикс: Браун - 28, Уайт - 28, Порзингис - 24, Холидэй - 21, Притчард - 20, Хозер - 10, Кета - 6, Бриссетт - 3, Михайлюк - 2, Стивенс - 2, Бэнтон
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