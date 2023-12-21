«Бостон» разгромил «Сакраменто» и вышел в лидеры НБА

В ночь с 20 на 21 декабря мск на площадке «Голден Уан-центра» в Сакраменто состоялась встреча регулярного чемпионата НБА. Матч между «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс» завершился победой гостей со счётом 144:119.

Хозяева паркета с преимуществом провели первую четверть, по ходу которой отрывались от соперника на 12 очков, но выиграли её с гандикапом всего лишь «+3». Во второй четверти «Бостон» окончательно перехватил инициативу и не отдал её до самой финальной сирены, развернув ход матча в свою пользу и последовательно увеличивая свой отрыв, который в итоге составил 25 очков.

Эта победа позволила «Бостону» первым в лиге достичь отметки в 21 выигранный матч и стать лучшим клубом текущего сезона НБА по проценту побед, опередив по этому показателю проигравшую свою встречу «Миннесоту». «Сакраменто» прервал серию из трёх побед подряд.