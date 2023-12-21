Экс-игрок «Лейкерс» рассказал, как команда должна изменить свою игру

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дерек Фишер считает, что команда должна играть быстрее, чтобы иметь шанс на победу в НБА.

«Лейкерс» должны найти способ играть в атаке в более быстром темпе, чтобы создавать больше лёгких возможностей для всех. Возможно, Леброн и Энтони Дэвис упустят пару возможностей, играя быстрее, но это даст шанс забить большему количеству игроков. В современной НБА нельзя набирать 108 очков и выигрывать», — приводит слова Фишера Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 20 декабря, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 124:108. Это поражение стало четвёртым подряд после победы команды во внутрисезонном турнире НБА.