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Яннис Адетокунбо получил повреждение стопы и может пропустить игру с «Орландо»

Яннис Адетокунбо получил повреждение стопы и может пропустить игру с «Орландо»
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче с «Орландо Мэджик» из-за растяжения связок правой стопы, сообщили в команде.

«Бакс» пока не раскрывают подробностей травмы. Согласно официальному отчёту о травмах, его участие в четверговой игре с «Орландо» находится под вопросом.

Стоит отметить, что «Орландо» на данный момент является одной из самых результативных команд НБА. Они занимают четвёртое место на Востоке с результатом 16-10. «Милуоки» идёт вторым — 20-7.

Напомним, на днях Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории «Милуоки» по количеству собранных отскоков. Это произошло в матче с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:119.

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