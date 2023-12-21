Анзулович прокомментировал третью победу «Самары» подряд

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с МБА (76:65), которая стала для команды третьей подряд.

«Поздравляю нашу команду, для нас это была очень важная игра. МБА – это соперник с очень хорошими качествами. Наши игроки показали много желания, они старались.

У нас снова проблемы с ротацией: сегодня два важных игрока, Кулагин и Разумов, не могли помочь команде из-за травм. Молодец сегодня Юра Умрихин: помогал с организацией игры, да и все игроки, выходившие на площадку, отдавали своё сердце. Да, я знаю, что игра была не самой красивой, мы допустили много ошибок, но, когда выигрываешь, совершая 25 потерь, ты очень радуешься результату. Но нужно играть лучше», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.