Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Анзулович прокомментировал третью победу «Самары» подряд

Анзулович прокомментировал третью победу «Самары» подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с МБА (76:65), которая стала для команды третьей подряд.

«Поздравляю нашу команду, для нас это была очень важная игра. МБА – это соперник с очень хорошими качествами. Наши игроки показали много желания, они старались.

У нас снова проблемы с ротацией: сегодня два важных игрока, Кулагин и Разумов, не могли помочь команде из-за травм. Молодец сегодня Юра Умрихин: помогал с организацией игры, да и все игроки, выходившие на площадку, отдавали своё сердце. Да, я знаю, что игра была не самой красивой, мы допустили много ошибок, но, когда выигрываешь, совершая 25 потерь, ты очень радуешься результату. Но нужно играть лучше», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android