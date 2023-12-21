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Вадим Третьяк покинул «Астану»

Вадим Третьяк покинул «Астану»
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Белорусский защитник Вадим Третьяк больше не является игроком «Астаны», сообщает пресс-служба команды.

Игрок присоединился к столичному клубу летом.

«Благодарим Вадима за время, проведённое в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В своём последнем матче «Астана» встречалась с нижегородским «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане и завершилась победой хозяев со счётом 92:61.

Команда из Казахстана занимает девятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с восемью победами и девятью поражениями.

Сегодня «Астана» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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