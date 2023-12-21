Евгений Пашутин объяснил, как «Парме» удалось обыграть ЦСКА

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин рассказал, как команде удалось победить лидера Единой лиги ВТБ московский ЦСКА (82:78).

«Ребята совершали какие-то даже героические действия, самоотверженно защищались. В нападении двигали мяч. Думаю, что энергетика зала позволяла совершать эти дальние броски, также броски через руки. Ребята почувствовали уверенность, поддержку зала. Думаю, что мы были едины. И это привело к победе», – приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

Отметим, что поражение от «Пармы» стало для ЦСКА всего лишь вторым проигрышем в регулярном чемпионате. Клуб из Москвы возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 16 победами в 18 матчах. «Парма» занимает шестое место в чемпионате с разницей побед и поражений – 10-8.