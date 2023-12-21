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Евгений Пашутин объяснил, как «Парме» удалось обыграть ЦСКА

Евгений Пашутин объяснил, как «Парме» удалось обыграть ЦСКА
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин рассказал, как команде удалось победить лидера Единой лиги ВТБ московский ЦСКА (82:78).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Ребята совершали какие-то даже героические действия, самоотверженно защищались. В нападении двигали мяч. Думаю, что энергетика зала позволяла совершать эти дальние броски, также броски через руки. Ребята почувствовали уверенность, поддержку зала. Думаю, что мы были едины. И это привело к победе», – приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

Отметим, что поражение от «Пармы» стало для ЦСКА всего лишь вторым проигрышем в регулярном чемпионате. Клуб из Москвы возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 16 победами в 18 матчах. «Парма» занимает шестое место в чемпионате с разницей побед и поражений – 10-8.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 декабря 2023, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Парма: Риз - 22, Джонсон - 21, Абдулбасиров - 18, Соломон - 11, Платунов - 6, Халтурин - 2, Чебуркин - 2, Свинин, Перевалов, Морозов, Тучков, Егоров
ЦСКА: Астапкович - 21, Уэйр - 19, М'Бай - 13, Тримбл - 8, Ухов - 6, Джекири - 4, Михайловский - 3, Антонов - 2, Жан-Шарль - 2, Зайцев, Карданахишвили, Клюев
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