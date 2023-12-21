Баскетболист «Зенита» Курич: летом были предложения из Испании и Италии

Атакующий защитник баскетбольного «Зенита» Кайл Курич ответил на вопрос, почему летом решил вернуться в петербургский клуб спустя пять лет.

Американский защитник выступал за сине-бело-голубых в сезоне-2017/2018.

«Была пара предложений от испанских команд. Также мы рассматривали итальянский чемпионат. На этом всё, потому что я не хотел снижать уровень команды, за которую буду играть. И у меня были определённые условия. Переговоры с «Зенитом» прошли быстро, одна-две недели максимум, потому что мы почти сразу поняли друг друга», — сказал Курич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте эксклюзивное интервью с баскетболистом «Зенита» Кайлом Куричем на «Чемпионате» 22 декабря в 8:00 мск.

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