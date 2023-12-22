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Баскетболист «Зенита» Курич: «Енисей» — самый большой сюрприз в этом сезоне Лиги ВТБ

Баскетболист «Зенита» Курич: «Енисей» — самый большой сюрприз в этом сезоне Лиги ВТБ
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Баскетболист петербургского «Зенита» Кайл Курич ответил на вопрос, какой клуб поразил его в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Топ-команды никогда не удивляют, ты знаешь, что с ними будет очень сложно, хотя у некоторых были проблемы с травмами лидеров. Думаю, все согласились бы, что «Енисей» — это самый большой сюрприз на данный момент.

Они действительно сильная команда, и были близки к тому, чтобы обыграть лидеров. Там все решали несколько владений и моментов. В общем, с ними сложно, и они классно играют именно как команда», — сказал Курич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

На данный момент «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея показатель 10-8.

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