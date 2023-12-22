Баскетболист «Зенита» Курич назвал Василия Карасёва одним из любимых тренеров

Баскетболист петербургского «Зенита» Кайл Курич рассказал, что считает наставника МБА Василия Карасёва одним из любимых тренеров. Курич играл под руководством Карасёва в «Зените» в сезоне-2017/2018.

«Я следил за ним, потому что он один из моих любимых тренеров. Он был одним из первых, кто по-настоящему побуждал меня улучшать свою игру. Он не ограничивал меня на паркете, дал мне полную уверенность, чтобы я мог идти и становиться лучше. Даже если я делал ошибки, он всегда позволял мне выходить и пробовать снова», — сказал Курич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После «Зенита» Василий Карасёв тренировал женское «Динамо» из Курска, которое привёл к чемпионству в чемпионате России. С 2022 года он возглавляет МБА.