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Баскетболист «Зенита» Курич назвал Василия Карасёва одним из любимых тренеров

Баскетболист «Зенита» Курич назвал Василия Карасёва одним из любимых тренеров
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Баскетболист петербургского «Зенита» Кайл Курич рассказал, что считает наставника МБА Василия Карасёва одним из любимых тренеров. Курич играл под руководством Карасёва в «Зените» в сезоне-2017/2018.

«Я следил за ним, потому что он один из моих любимых тренеров. Он был одним из первых, кто по-настоящему побуждал меня улучшать свою игру. Он не ограничивал меня на паркете, дал мне полную уверенность, чтобы я мог идти и становиться лучше. Даже если я делал ошибки, он всегда позволял мне выходить и пробовать снова», — сказал Курич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После «Зенита» Василий Карасёв тренировал женское «Динамо» из Курска, которое привёл к чемпионству в чемпионате России. С 2022 года он возглавляет МБА.

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