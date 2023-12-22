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Кайл Курич рассказал, что нужно «Зениту», чтобы вновь стать чемпионом Единой лиги ВТБ

Кайл Курич рассказал, что нужно «Зениту», чтобы вновь стать чемпионом Единой лиги ВТБ
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Баскетболист «Зенита» Кайл Курич порассуждал о перспективах петербургской команды вновь стать чемпионом.

«Самое важное, чтобы все были здоровы, когда мы подойдем к решающей части сезона. Конечно, важно быть командой и играть хорошо вместе. Если мы посмотрим на матчи, в которых мы побеждали, можно точно сказать, что это потому что мы были как единый организм.

Мы не полагаемся слишком сильно на одного игрока. И намного сложнее защищаться против пяти человек на паркете, чем остановить одного. Так что, если мы сможем играть вместе и будем стараться, у нас есть все шансы выиграть», — сказал Курич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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