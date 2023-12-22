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«Детройт» проиграл «Юте» и потерпел 25-е поражение подряд в нынешнем сезоне НБА

«Детройт» проиграл «Юте» и потерпел 25-е поражение подряд в нынешнем сезоне НБА
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Сегодня, 22 декабря, в Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Детройт Пистонс» и «Юта Джаз». Гости победили со счётом 119:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем. На его счету 28 очков, семь подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джейден Айви отметился 24 очками, пятью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Марвин Бэгли III (22).

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал форвард Келли Олиник. Он набрал 27 очков, совершил три подбора и шесть передач. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 19 очками, четырьмя подборами и восемью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 119
Юта Джаз
Ньютаун
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Айви - 24, Багли III - 22, Сассер - 8, Богданович - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 7, Бёркс - 5, Уайзмен - 2, Ливерс, Нокс, Харрис
Юта Джаз: Олиник - 27, Секстон - 19, Агбаджи - 18, Фонтеккио - 16, Данн - 13, Коллинс - 13, Хендрикс - 7, Кесслер - 4, Саманич - 2, Джузэнг
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