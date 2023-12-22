«Детройт» проиграл «Юте» и потерпел 25-е поражение подряд в нынешнем сезоне НБА

Сегодня, 22 декабря, в Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Детройт Пистонс» и «Юта Джаз». Гости победили со счётом 119:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем. На его счету 28 очков, семь подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джейден Айви отметился 24 очками, пятью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Марвин Бэгли III (22).

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал форвард Келли Олиник. Он набрал 27 очков, совершил три подбора и шесть передач. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 19 очками, четырьмя подборами и восемью передачами.