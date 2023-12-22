«Мемфис» одержал вторую победу подряд после возвращения Джа Моранта

Сегодня, 22 декабря, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 116:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн. На его счету 31 очко, шесть подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде Джарен Джексон-младший отметился 21 очком, семью подборами и одной передачей. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джа Морант (20), Зиэр Уильямс (16) и Санти Альдам (13).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал форвард Оби Топпин. Он набрал 22 очка, совершил пять передач и одну передачу. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 17 очками, четырьмя подборами и 14 передачами.