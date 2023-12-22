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«Мемфис» одержал вторую победу подряд после возвращения Джа Моранта

«Мемфис» одержал вторую победу подряд после возвращения Джа Моранта
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Сегодня, 22 декабря, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 116:103.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн. На его счету 31 очко, шесть подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде Джарен Джексон-младший отметился 21 очком, семью подборами и одной передачей. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джа Морант (20), Зиэр Уильямс (16) и Санти Альдам (13).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал форвард Оби Топпин. Он набрал 22 очка, совершил пять передач и одну передачу. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 17 очками, четырьмя подборами и 14 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 103
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 31, Джексон - 21, Морант - 20, Уильямс - 16, Альдама - 13, Кончар - 6, Тиллман - 5, Уильямс Мл. - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Родди
Индиана Пэйсерс: Топпин - 22, Халибёртон - 17, Хилд - 15, Тёрнер - 15, Несмит - 14, Матурин - 6, Нембард - 6, Браун - 4, Макконнелл - 2, Джексон - 2, Нвора, Джонсон
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