31 очко Гилджеса-Александера помогло «Оклахоме» обыграть «Клипперс»

Сегодня, 22 декабря, в Оклахоме (США) на «Чизпик Энерджи-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Оклахома-Сити Тайдер» и «Лос-Анджелес Клипперс»». Хозяева победили со счётом 134:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, восемь подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Чет Холмгрен отметился 23 очками. Шестью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Лугенц Дорт (21), Джален Уильямс (13), Джош Гидди (11) и Исайя Джо (11).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 23 очка, совершил девять подборов и шесть передач. Пол Джордж отметился 22 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.