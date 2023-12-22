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31 очко Гилджеса-Александера помогло «Оклахоме» обыграть «Клипперс»

31 очко Гилджеса-Александера помогло «Оклахоме» обыграть «Клипперс»
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Сегодня, 22 декабря, в Оклахоме (США) на «Чизпик Энерджи-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Оклахома-Сити Тайдер» и «Лос-Анджелес Клипперс»». Хозяева победили со счётом 134:115.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, восемь подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Чет Холмгрен отметился 23 очками. Шестью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Лугенц Дорт (21), Джален Уильямс (13), Джош Гидди (11) и Исайя Джо (11).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 23 очка, совершил девять подборов и шесть передач. Пол Джордж отметился 22 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 23, Дорт - 21, Уильямс - 13, Гидди - 11, Джо - 11, Уиггинс - 8, Дженг - 7, Уильямс - 5, Уильямс - 2, Уоллес - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич, Сарр
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Джордж - 22, Пауэлл - 16, Уэстбрук - 15, Коффи - 9, Бостон - 7, Хиланд - 6, Зубац - 6, Мэнн - 5, Тайс - 4, Браун - 2, Такер
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