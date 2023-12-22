Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» одержала победу над «Лейкерс», несмотря на 31 очко Энтони Дэвиса

«Миннесота» одержала победу над «Лейкерс», несмотря на 31 очко Энтони Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 118:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 31 очко, восемь подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Руи Хатимура отметился 18 очками и пятью подборами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (18), Д'Анджело Рассел (17) и Торин Принс (14).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и пять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 21 очком, шестью подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 21, Конли - 16, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Андерсон - 9, Рид - 9, Александер-Уолкер - 5, Браун - 2, Маклафлин, Мур, Милтон, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Ривз - 20, Хатимура - 18, Расселл - 17, Принс - 14, Реддиш - 8, Хэйс - 3, Вандербилт, Кристи, Льюис, Вуд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android