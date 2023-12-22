«Миннесота» одержала победу над «Лейкерс», несмотря на 31 очко Энтони Дэвиса

Сегодня, 22 декабря, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 118:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 31 очко, восемь подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Руи Хатимура отметился 18 очками и пятью подборами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (18), Д'Анджело Рассел (17) и Торин Принс (14).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и пять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 21 очком, шестью подборами и четырьмя передачами.