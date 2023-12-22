«Верим, что вы выиграете титул в этом сезоне». Семён Антонов поздравил ХК ЦСКА с 77-летием

Капитан баскетбольного ЦСКА Семён Антонов обратился к хоккейным одноклубникам. Сегодня, 22 декабря, хоккейный клуб ЦСКА празднует своё 77-летие.

«Армейцы, хоккеисты, от лица баскетбольного клуба ЦСКА поздравляю вас с днём рождения. Искренне желаем игрокам крепкого здоровья, тренерам терпения, а болельщикам веры в команду. Несмотря на все трудности в этом сезоне, мы верим, что в конце вы выиграете титул, потому что ЦСКА всегда будет первым», — рассказал Антонов в видео, опубликованном в телеграм-канале баскетбольного клуба ЦСКА.

Хоккейный клуб ЦСКА был основан 22 декабря 1946 года.

В текущем сезоне московский ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 46 очков в 41 матче.