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«Барселона» победила «Жальгирис» и другие результаты игрового дня Евролиги 22 декабря

22 декабря проходили заключительные матчи 16-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Испании, Литвы, Франции, Греции, Германии и Италии.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 22 декабря в Евролиге:

«Анадолу Эфес» – «Баскония» – 80:87;

«Жальгирис» – «Барселона» – 80:85;

АСВЕЛ – «Олимпиакос» – 73:85;

«Альба» – «Фенербахче» – 82:91;

«Бавария» – «Монако» – 80:91;

«Олимпия Милан» – «Панатинаикос» – 68:76.

Отметим, что во всех заключительных матчах 16-го тура европейского чемпионата по баскетболу победили гостевые коллективы.

На данный момент после 16 сыгранных туров турнирную таблицу Евролиги возглавляет мадридский «Реал». Команда из Испании проиграла всего один матч в чемпионате.