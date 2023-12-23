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«Барселона» победила «Жальгирис» и другие результаты игрового дня Евролиги 22 декабря

«Барселона» победила «Жальгирис» и другие результаты игрового дня Евролиги 22 декабря
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22 декабря проходили заключительные матчи 16-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Испании, Литвы, Франции, Греции, Германии и Италии.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 22 декабря в Евролиге:

«Анадолу Эфес» – «Баскония» – 80:87;
«Жальгирис» – «Барселона» – 80:85;
АСВЕЛ – «Олимпиакос» – 73:85;
«Альба» – «Фенербахче» – 82:91;
«Бавария» – «Монако» – 80:91;
«Олимпия Милан» – «Панатинаикос» – 68:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 20:15 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 87
Баскония
Витория, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Томпсон, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Жижич, Jones
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
80 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 21:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
73 : 85
Олимпиакос
Пирей, Греция
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 22:15 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
82 : 91
Фенербахче
Стамбул, Турция
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Nikic, Кумадже, Тиман, Bean
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
80 : 91
Монако
Монако, Монако
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Вимберг, Brankovic, Букер
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
68 : 76
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Бэрон, Kamagate, Flaccadori, Холл, Caruso, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас

Отметим, что во всех заключительных матчах 16-го тура европейского чемпионата по баскетболу победили гостевые коллективы.

На данный момент после 16 сыгранных туров турнирную таблицу Евролиги возглавляет мадридский «Реал». Команда из Испании проиграла всего один матч в чемпионате.

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