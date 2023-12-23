«Барселона» победила «Жальгирис» и другие результаты игрового дня Евролиги 22 декабря

22 декабря проходили заключительные матчи 16-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Испании, Литвы, Франции, Греции, Германии и Италии.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 22 декабря в Евролиге:
«Анадолу Эфес» – «Баскония» – 80:87;
«Жальгирис» – «Барселона» – 80:85;
АСВЕЛ – «Олимпиакос» – 73:85;
«Альба» – «Фенербахче» – 82:91;
«Бавария» – «Монако» – 80:91;
«Олимпия Милан» – «Панатинаикос» – 68:76.
Отметим, что во всех заключительных матчах 16-го тура европейского чемпионата по баскетболу победили гостевые коллективы.
На данный момент после 16 сыгранных туров турнирную таблицу Евролиги возглавляет мадридский «Реал». Команда из Испании проиграла всего один матч в чемпионате.
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