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Ламар Одом назвал новый стартовый состав «Лейкерс», который спасёт клубу сезон

Ламар Одом назвал новый стартовый состав «Лейкерс», который спасёт клубу сезон
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ламар Одом назвал стартовый состав действующих игроков клуба, который, по его мнению, может изменить судьбу команды в нынешнем сезоне.

«Я думаю, многие люди все ещё переживают из-за ротации игроков, которую проводит Дарвин Хэм. Считаю, что смена состава была бы хорошей идеей. Я бы хотел видеть Вандербилта, Хатимуру, Джеймса и Эдвардса в одно время на площадке. Им даже не придётся сильно менять игру, просто немного измениться. Возможно, с Ривзом в качестве одного из игроков, владеющих мячом», — приводит слова Одома Fadeaway World.

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» выиграли лишь один матч из шести. Действующая серия поражений уже насчитывает четыре матча кряду. В последней встрече клуб из Калифорнии уступил лидеру Западной конференции, «Миннесоте Тимбервулвз», со счётом 111:118.

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