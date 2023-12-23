Ламар Одом назвал новый стартовый состав «Лейкерс», который спасёт клубу сезон

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ламар Одом назвал стартовый состав действующих игроков клуба, который, по его мнению, может изменить судьбу команды в нынешнем сезоне.

«Я думаю, многие люди все ещё переживают из-за ротации игроков, которую проводит Дарвин Хэм. Считаю, что смена состава была бы хорошей идеей. Я бы хотел видеть Вандербилта, Хатимуру, Джеймса и Эдвардса в одно время на площадке. Им даже не придётся сильно менять игру, просто немного измениться. Возможно, с Ривзом в качестве одного из игроков, владеющих мячом», — приводит слова Одома Fadeaway World.

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» выиграли лишь один матч из шести. Действующая серия поражений уже насчитывает четыре матча кряду. В последней встрече клуб из Калифорнии уступил лидеру Западной конференции, «Миннесоте Тимбервулвз», со счётом 111:118.