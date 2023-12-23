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Игрок МБА Касаткин высказался перед московским дерби с «Руной»

Игрок МБА Касаткин высказался перед московским дерби с «Руной»
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Защитник московской МБА Даниил Касаткин поделился мнением насчёт предстоящего матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со столичной «Руной».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Опираться на результат первой игры не имеет смысла, тогда «Руна» играла без трех легионеров. Та встреча была в начале сезона, сейчас команды находятся в другом состоянии. И мы, и они подошли к игре после серии поражений, поэтому победа очень нужна обеим командам. Ожидаю серьезной борьбы и максимального накала», – приводит слова Касаткина пресс-служба МБА

Отметим, что «Руна» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, а МБА расположилась на 13-й строчке.

Напомним, что МБА и «Руна» уже встречались в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Подопечные Василия Карасёва оказались сильнее со счётом 86:84.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
МБА
Москва
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