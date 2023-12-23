Игрок МБА Касаткин высказался перед московским дерби с «Руной»

Защитник московской МБА Даниил Касаткин поделился мнением насчёт предстоящего матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со столичной «Руной».

«Опираться на результат первой игры не имеет смысла, тогда «Руна» играла без трех легионеров. Та встреча была в начале сезона, сейчас команды находятся в другом состоянии. И мы, и они подошли к игре после серии поражений, поэтому победа очень нужна обеим командам. Ожидаю серьезной борьбы и максимального накала», – приводит слова Касаткина пресс-служба МБА

Отметим, что «Руна» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, а МБА расположилась на 13-й строчке.

Напомним, что МБА и «Руна» уже встречались в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Подопечные Василия Карасёва оказались сильнее со счётом 86:84.

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