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Кармело Энтони критически отозвался о легендарном тренере НБА Филе Джексоне

Кармело Энтони критически отозвался о легендарном тренере НБА Филе Джексоне
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони критически отозвался о бывшем легендарном тренере лиги Филе Джексоне, который был одним из управленцев «Нью-Йорк Никс» во времена выступления Мело в команде.

«Он определённо был в своём дзен-мире. В комнате был выключен свет, были только свечи. Мы вообще не обращали на него внимания, и это как будто не было проявлением неуважения к нему. Но когда ты начинаешь что-то делать за спиной, то теряешь уважение. Мы просто думали: «Он в своём собственном мире», — сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

Напомним, Джексон дважды становился чемпионом НБА как игрок и 11 раз как главный тренер команды.

Мнение Мело:
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