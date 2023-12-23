Новый тренер «Уралмаша» Вергун прибыл в расположение дебютанта Единой лиги ВТБ

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун прибыл в расположение команды и познакомился с баскетболистами.

Фото: БК «Уралмаш»

Фото: БК «Уралмаш»

Фото: БК «Уралмаш»

Пресс-служба клуба отмечает, что тренер провёл встречу с игроками клуба, на которой поделился принципами своей работы. Уже сегодня Вергун проведёт первую тренировку в качестве нового главного тренера «Уралмаша».

На данный момент «Уралмаш» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Екатеринбурга победила в восьми матчах, а проиграла при этом в 10.

Напомним, Ростислав Вергун возглавил «Минск» в 2019 году. С тех пор в белорусском баскетболе минчане не уступали звание лидеров в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Беларуси.

Отметим, что Вергун с 2020 года и по нынешний день тренирует сборную Беларуси, которая под его руководством вышла в квалификацию чемпионата мира — 2023.