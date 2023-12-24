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«Бостон» разгромил «Клипперс» в гостях с разницей в 37 очков

«Бостон» разгромил «Клипперс» в гостях с разницей в 37 очков
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«Лос-Анджелес Клипперс» проиграли «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 108:145. Игра прошла на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе.

В составе хозяев больше всего очков набрал Пол Джордж — 21. Ивица Зубац набрал 16 очков и сделал 10 подборов, немец Даниэль Тайс — 15. У разыгрывающего Джеймса Хардена на счету 14 очков и девять передач, у Брэндона Бостона — 13, у Расселла Уэстбрука — 12, пять подборов и пять передач.

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард гостей Джейсон Тейтум, набравший 30 очков. Он также сделал пять подборов. На счету Джейлена Брауна 24 очка и шесть подборов. Разыгрывающий Джру Холидэй набрал 20 очков, сделал шесть подборов и семь передач. У Деррика Уайта 18 очков, у Неемиаша Кета — 14 очков, 12 подборов и пять персональных замечаний, у Ошея Бриссетта — 12 очков. Пэйтон Притчард набрал девять очков, а Эл Хорфорд — шесть, сделав также семь подборов и пять передач.

Лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард пропускал матч.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 145
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 21, Зубац - 16, Тайс - 15, Харден - 14, Бостон - 13, Уэстбрук - 12, Пауэлл - 7, Браун - 6, Хиланд - 2, Коффи - 2, Мэнн, Такер
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 24, Холидэй - 20, Уайт - 18, Кета - 14, Бриссетт - 12, Притчард - 9, Хорфорд - 6, Стивенс - 4, Петерсон - 3, Хозер - 3, Бэнтон - 2, Дэвисон, Уолш
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