Баскетболист «Зенита» Курич рассказал о важности матча с «Локомотивом-Кубань»

Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич прокомментировал предстоящий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Большая игра для нас и очень важная. Мы были близки к победе в Краснодаре, они забрали матч в концовке. Это встреча, в которой нам нужно побеждать, чтобы оставаться в гонке за верхние строчки. Очень важный матч для нас», – приводит слова Курича пресс-служба «Зенита».

Отметим, что на данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара имеет баланс побед и поражений 12-6, ненамного уступая санкт-петербургскому «Зениту (13-5), который идёт третьим в чемпионате.

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