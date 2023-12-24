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Баскетболист «Зенита» Курич рассказал о важности матча с «Локомотивом-Кубань»

Баскетболист «Зенита» Курич рассказал о важности матча с «Локомотивом-Кубань»
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Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич прокомментировал предстоящий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Большая игра для нас и очень важная. Мы были близки к победе в Краснодаре, они забрали матч в концовке. Это встреча, в которой нам нужно побеждать, чтобы оставаться в гонке за верхние строчки. Очень важный матч для нас», – приводит слова Курича пресс-служба «Зенита».

Отметим, что на данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара имеет баланс побед и поражений 12-6, ненамного уступая санкт-петербургскому «Зениту (13-5), который идёт третьим в чемпионате.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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