Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Самара. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич назвал сильные стороны «Зенита»

Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич назвал сильные стороны «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич назвал сильные стороны санкт-петербургского «Зенита» в преддверии очного матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы не просто выйти на матч, а оказаться по его итогам сильнее “Зенита” – очень хорошо укомплектованной команды с великолепным тренерским штабом.

Сильные стороны “Зенита”? Их много. В первую очередь, опыт. Все позиции укомплектованы игроками с опытом Евролиги, каждый из которых готов взять ответственность на себя. Томас Эртель, Трент Фрейзер, Кайл Курич, Адриен Морман, Боян Дублевич – можно просто перечислить весь их состав. Чтобы противостоять такой команде, нужно очень хорошо защищаться всей командой», – приводит слова Секулича пресс-служба краснодарского клуба.

Отметим, что на данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара имеет баланс побед и поражений 12-6. Клуб из Санкт-Петербурга имеет результат 13-5 и идёт на третьем месте в чемпионате.

Купить билет на матч можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android