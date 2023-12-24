Тренер «Локомотива-Кубань» Секулич назвал сильные стороны «Зенита»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич назвал сильные стороны санкт-петербургского «Зенита» в преддверии очного матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы не просто выйти на матч, а оказаться по его итогам сильнее “Зенита” – очень хорошо укомплектованной команды с великолепным тренерским штабом.

Сильные стороны “Зенита”? Их много. В первую очередь, опыт. Все позиции укомплектованы игроками с опытом Евролиги, каждый из которых готов взять ответственность на себя. Томас Эртель, Трент Фрейзер, Кайл Курич, Адриен Морман, Боян Дублевич – можно просто перечислить весь их состав. Чтобы противостоять такой команде, нужно очень хорошо защищаться всей командой», – приводит слова Секулича пресс-служба краснодарского клуба.

Отметим, что на данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара имеет баланс побед и поражений 12-6. Клуб из Санкт-Петербурга имеет результат 13-5 и идёт на третьем месте в чемпионате.

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