«Не повезло». Лука Дончич — о травме Виктора Вембаньямы

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Доничич отреагировал на травму лодыжки французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я даже не знал, что он получил травму на разминке. Он получил травму на разминке? Значит, ему просто не повезло. Всегда хочется играть против таких парней, как он, так что я немного разочарован», – сказал Лука Дончич на пресс-конференции после матча.

Отметим, что 19-летний француз разминался перед матчем с «Даллас Маверикс», но после забитого броска в проходе отвернулся и не заметил стоящего рядом болбоя, наступив ему на ноги, тем самым вывернул себе голеностоп и повредил лодыжку.

Напомним, «Даллас» в итоге одержал победу над «Сан-Антонио» со счётом 144:119.