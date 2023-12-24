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«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Зенит». Российский баскетболист набрал 32 очка

«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Зенит». Российский баскетболист набрал 32 очка
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Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 93:73.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Стартовая четверть проходила в равной борьбе, лишь с небольшой разницей в счёте гостям удалось выиграть её – 26:24. В следующей десятиминутке «Локомотив-Кубань» стал действовать увереннее на обеих половинах площадки, выиграв четверть со счётом 18:11. Итоговый результат половины – 44:35 в пользу гостей из Краснодара.

В третьем игровом отрезке подопечные Александра Секулича не сбавляли оборотов от первой и до последней минуты, переиграв противника со счётом 25:19. В заключительной партии «Зенит» старался оказать сопротивление сопернику, но «Локомотив-Кубань» не был намерен останавливаться и победил с результатом 24:19.

Отметим, что центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк набрал 32 очка в матче, став самым результативным игроком встречи. Российский баскетболист реализовал 13 из 14 бросков с игры.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 19, Эртель - 10, Дублевич - 10, Вольхин - 9, Клименко - 7, Герасимов - 6, Хантер - 6, Зубков - 4, Жбанов - 2, Захаров, Шевчук, Морман
Локомотив-Кубань: Мартюк - 32, Акун-Пёрселл - 14, Бэрфорд - 9, Щербенев - 9, Уайт - 7, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Ведищев - 5, Узинский - 4, Квитковских - 2, Темиров, Близнюк
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