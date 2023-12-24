«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Зенит». Российский баскетболист набрал 32 очка

Сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 93:73.

Стартовая четверть проходила в равной борьбе, лишь с небольшой разницей в счёте гостям удалось выиграть её – 26:24. В следующей десятиминутке «Локомотив-Кубань» стал действовать увереннее на обеих половинах площадки, выиграв четверть со счётом 18:11. Итоговый результат половины – 44:35 в пользу гостей из Краснодара.

В третьем игровом отрезке подопечные Александра Секулича не сбавляли оборотов от первой и до последней минуты, переиграв противника со счётом 25:19. В заключительной партии «Зенит» старался оказать сопротивление сопернику, но «Локомотив-Кубань» не был намерен останавливаться и победил с результатом 24:19.

Отметим, что центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк набрал 32 очка в матче, став самым результативным игроком встречи. Российский баскетболист реализовал 13 из 14 бросков с игры.