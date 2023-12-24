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«Мы не ожидали такого результата». Секулич — о победе «Локомотива-Кубань» над «Зенитом»

«Мы не ожидали такого результата». Секулич — о победе «Локомотива-Кубань» над «Зенитом»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал уверенную победу своих подопечных над санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Для нас это был отличный матч. Мы не ожидали такого результата, хотя и верили, что можем приехать сюда и победить. Мы очень уважаем “Зенит” и их тренера, но у них был не лучший вечер.

У нас была хорошая оборона, нападение тоже, многое сработало на нас сегодня, не забываем и про игру Мартюка, и про игру всех остальных. Отличная победа для нас, но помним, что это всего лишь ещё одна победа на нашем пути. Настраиваемся на следующие матчи», – сказал Александр Секулич на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

Напомним, «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Зенит» со счётом 93:79. Для обеих команд это была последняя игра в нынешнем году.

Отметим, что центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк набрал 32 очка в матче, став самым результативным игроком встречи. Российский баскетболист реализовал 13 из 14 бросков с игры.

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