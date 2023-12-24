Андрей Мартюк стал восьмым российским игроком в истории, который набрал 30+ очков

Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк набрал 32 очка в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:73) и стал восьмым российским игроком в истории, которому покорилась отметка в 30 очков. Российский баскетболист реализовал 13 из 14 бросков с игры.

Также среди россиян 30 очков набирали:

Алексей Швед (24 раза)

Сергей Карасёв (4 раза)

Антон Понкрашов (2 раза)

Егор Вяльцев

Артем Яковенко

Антон Астапкович

Иван Стребков

Напомним, сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 93:73.