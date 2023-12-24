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Андрей Мартюк стал восьмым российским игроком в истории, который набрал 30+ очков

Андрей Мартюк стал восьмым российским игроком в истории, который набрал 30+ очков
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Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк набрал 32 очка в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:73) и стал восьмым российским игроком в истории, которому покорилась отметка в 30 очков. Российский баскетболист реализовал 13 из 14 бросков с игры.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Также среди россиян 30 очков набирали:

Алексей Швед (24 раза)
Сергей Карасёв (4 раза)
Антон Понкрашов (2 раза)
Егор Вяльцев
Артем Яковенко
Антон Астапкович
Иван Стребков

Напомним, сегодня, 24 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 93:73.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 19, Эртель - 10, Дублевич - 10, Вольхин - 9, Клименко - 7, Герасимов - 6, Хантер - 6, Зубков - 4, Жбанов - 2, Захаров, Шевчук, Морман
Локомотив-Кубань: Мартюк - 32, Акун-Пёрселл - 14, Бэрфорд - 9, Щербенев - 9, Уайт - 7, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Ведищев - 5, Узинский - 4, Квитковских - 2, Темиров, Близнюк
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