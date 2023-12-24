Акун-Пёрселл: с первых секунд матча понял, что игра с «Зенитом» будет под нашим контролем

Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:73).

«По ходу нескольких предыдущих игр мы поймали правильный настрой. Мы стали полностью отдаваться тренировкам, на 100% выкладываться в матчах и чётко следовать планам, которые нам даёт тренерский штаб. Сегодня мы показали всё то же самое – и результат вы видели.

В какой момент стало ясно, что мы взяли игру под свой контроль? У меня такое ощущение появилось с самых первых секунд и не покидало меня до финальной сирены. Знаете, иногда бывает, что понимаешь – мы сегодня точно выиграем. И весь матч всё получается. Правда, у меня почти на каждой игре такое ощущение (смеётся). Но это здорово», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.