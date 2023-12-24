Метта Уорлд Пис поставил Леброна Джеймса на девятое место среди всех игроков НБА

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис поставил лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса на девятое место в рейтинге всех игроков НБА.
Топ-10 игроков от Метта Уорлд Писа:
1. Майкл Джордан.
2. Уилт Чемберлен.
3. Билл Расселл.
4. Карим Абдул-Джаббар.
5. Мэджик Джонсон.
6. Коби Брайант.
7. Тим Данкан.
8. Стефен Карри.
9. Леброн Джеймс.
10. Шакил О'Нил.
Напомним, сезон-2023/2024 является 21-м в карьере 38-летнего баскетболиста. Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА.
На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 16 играх при 14 поражениях.