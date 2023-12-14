То, о чём Леброн не хочет вспоминать. Худшие поражения в карьере Короля

Леброн Джеймс проводит свой 21-й сезон в лиге и давно уже вошёл в топ-10 по общему количеству матчей в истории НБА. На такой длинной дистанции, помимо крупных побед, неизбежны и катастрофические поражения. Про заслуги и геройства Джеймса мы все знаем, а вот о крупных поражениях некоторые забывают. Степень неудачи можно оценивать по-разному, давайте оттолкнёмся от счёта на табло. Поговорим о пятёрке матчей, где Леброн уступил оппонентам с наибольшей разницей.

Пятое место. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:91 (-35 очков)

Видео можно посмотреть на канале NBA Clutch Shot в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

17 января 2017 года. Заклятое противостояние двух команд было на своём пике. «Голден Стэйт» и «Кливленд» уже два раза встретились в финале. Особенно драматичным получился финал 2016 года, когда Леброн и Кайри соорудили один из величайших камбэков в истории американского спорта, выиграв серию, уступая по ходу 1-3. В итоге команда, которая завершила регулярный сезон с рекордным показателем 73-9, сумела подписать Кевина Дюранта, что до сих пор считается одним из самых шокирующих переходов в истории лиги.

Первая встреча уже обновлённых команд после финала-2016 произошла в рождественскую ночь. Действующим чемпионам удалось отстоять свой статус в одном из самых лучших матчей в истории регулярных сезонов. Реванш произошёл уже через несколько недель, и сценарий пошёл по другому пути. Полное доминирование «Уорриорз». Особенно оно чувствовалось на последних минутах второй четверти, где хозяевам удавалось буквально всё, а болельщики сходили с ума. Очень эмоциональный отрезок.

Главной причиной разгрома стала отличная защита «Голден Стэйт». «Кавальерс» смогли попасть лишь 35% со своей игры. Джеймс и Ирвинг набрали 20 и 17 очков соответственно и допустили 12 потерь на двоих.

Финал 2017 года прошёл уже под полным контролем «Уорриорз».

Четвёртое место. «Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 113:77 (-36 очков)

Видео можно посмотреть на канале Allen Wang в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третья игра финала 2013 года. Команды подошли к ней со счётом 1-1 в серии. «Спёрс» провели мастер-класс, сумев не только ограничить «Большое трио» в атакующих возможностях, но ещё и установив рекорд по количеству трёхочковых в финальных играх — 16.

Потрясающая защита молодого Кавая Леонарда вынудила Леброна промахнуться 11 раз из 13 стартовых бросков. Джеймс закончил встречу, набрав 17 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Финальная разница в 36 очков стала третьей самой крупной в истории финалов НБА.

Тем не менее «Майами» смог оправиться от разгрома и выиграл серию в семи играх.

Третье место. «Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:72 (-36 очков)

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Перемещаемся в плей-офф 2008 года. Серия первого раунда Восточной конференции. После двух побед «Кливленда» на старте противостояния третья игра стала решающей для «Вашингтона», той, которую надо было обязательно выиграть. План состоял в том, чтобы максимально мешать Леброну, накрывая его вдвоём, а иногда и втроём. Это сработало, партнёры Джеймса не смогли поддержать своего лидера ни в атаке, ни в защите.

Сам перформанс Джеймса был вполне хорош: 22 очка и семь подборов. Эта игра стала символом всего периода пребывания Джеймса в «Кливленде» с 2003 по 2010 год. Из-за того, что партнёры не могли оказать должной поддержки своему лидеру, форварду пришлось уйти в «Майами», чтобы наконец добиться долгожданного чемпионства.

Второе место. «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 136:94 (-42 очка)

Видео можно посмотреть на канале HNB Media TV — Highlights & Sports в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А теперь коснёмся уже «голливудского» периода карьеры Леброна. Неудивительно, что первые две строчки топа займут матчи последних лет, так как с каждым годом игра становится всё более быстрой, более атакующей, а игроки всё меньше стараются в защите, особенно по ходу регулярного сезона.

Как раз во время регулярки, 6 февраля 2019 года, случился второй самый крупный разгром в карьере Короля. Джеймс проводил свой первый сезон в Лос-Анджелесе, ещё до того, как случился обмен Энтони Дэвиса. Команда, несмотря на молодой состав, довольно симпатично смотрелась, но зимой Леброн получил серьёзную травму, которая выбила его почти на 20 игр сезона.

«Индиана» продемонстрировала уникальную точность с дальней дистанции, сумев забросить 19 трёхочковых за один матч, повторив рекорд франшизы. Джеймс завершил встречу с 18 очками, девятью подборами и семью передачами, чего оказалось недостаточно.

Форвард после возвращения так и не смог остановить падение команды в таблице в том сезоне и впервые за много лет был вынужден пропустить плей-офф.

Первое место. «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:94 (-44 очка)

Видео можно посмотреть на канале Free Dawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А вот самое крупное поражение в карьере прославленного игрока случилось совсем недавно. 27 ноября 2023 года мы должны были увидеть схватку Леброна Джеймса и Джоэла Эмбиида, но настоящей борьбы не вышло. Дуэт Эмбиида и Макси захватил контроль над встречей, начиная с первой четверти, и не отпустил его до финальной сирены.

Леброн набрал свои 18 очков и пять ассистов, но не сумел забрать ни одного отскока, что случается крайне редко с игроком, который показывает довольно стабильные цифры всю свою карьеру.

В итоге можно сказать, что поражения являются необходимыми препятствиями в становлении игрока. Самое главное то, как атлет реагирует на неудачи, делает ли он выводы из них, использует ли их для мотивации, чтобы работать над собой ещё более усиленно. Судя по карьере Леброна, он из тех, кто максимально правильно воспринимал чёрные полосы в своей карьере.