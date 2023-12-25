Перасович: мы провели один из лучших матчей по игре в защите в нынешнем сезоне

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (81:61).

«Поздравляю своих игроков. Они провели один из лучших матчей по игре в защите в нынешнем сезоне, особенно в первых трех четвертях, сняв все вопросы о победителе. Мы действовали с концентрацией и энергией – это стало залогом нашей легкой победы. Сегодня нам противостояла сильная команда, которая всерьез претендует на попадание в Топ-6 и демонстрирует отличный баскетбол. Думаю, мы можем добиться еще большего прогресса и в дальнейшем играть еще лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 14 побед при четырёх поражениях. «Самара» идёт седьмой — 10 побед, девять поражений.