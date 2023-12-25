Наз Рид: Порзингис просто бросал с лого. Тренер, что ты хочешь, чтобы я сделал?

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид рассказал о сложностях игры в защите против тяжёлого форварда «Бостон Селтикс» Кристапса Порзингиса. Рид вспомнил сезон-2019/2020, когда Кристапс выступал за «Даллас Маверикс».

«Порзингис просто бросал с лого. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Тренер смотрит на меня, а я – на него. «Как мне действовать? Стоит ли мне подняться выше?» И тренер такой: «Нет, я не хочу, чтобы ты это делал, иначе он просто пролетит мимо тебя», — сказал Рид на канале Tidal League в YouTube.

Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кристапс на данный момент принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 1,7 передачи.