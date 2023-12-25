Американский защитник сборной Хорватии перешёл в сербский «Партизан»

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Американский защитник Джалин Смит стал игроком сербского «Партизана». Об этом информирует пресс-служба белградского клуба. Стороны заключили контракт, который будет действовать до конца сезона-2023/2024.

До перехода в «Партизан» Смит выступал за «Виртус». В чемпионате Италии Джалин в среднем за матч набирал 6,7 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,9 передачи.

Отметим, что Хорватия натурализовала Смита. В августе прошлого года он дебютировал за хорватскую национальную команду.

В настоящий момент «Партизан» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги. В 16 матчах белградский клуб одержал девять побед и потерпел семь поражений. Лидером является мадридский «Реал» (15 побед – одно поражение).

Евролига. «Реал Мадрид» — «Партизан»:

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