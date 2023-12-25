Богичевич: город Саратов не всем нравится, но мне хорошо здесь, Родионов меня поддерживал

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о недавно умершем президенте клуба Владимире Родионове.

«До самого конца мы с Владимиром Евстафиевичем ходили на матчи нашей молодёжи и постоянно общались, планировали, как развивать молодых игроков нашего клуба. В этом сезоне мы с большим отрывом самая молодая команда Единой лиги ВТБ.

Мне здесь нравится. Я знаю, что не всем нравится Саратов как город, но для меня главное, что мне здесь доверяют. За несколько месяцев здесь я не услышал ничего, кроме слов поддержки от Родионова и всего руководства.

Смерть президента стала большим шоком для всех в команде. Мы направлялись в Красноярск. Эта новость нас всех абсолютно «убила». Родионов произвёл на меня впечатление человека, абсолютно увлечённого своим делом. У него была огромная энергия, несмотря на преклонный возраст», — приводит слова Богичевича Meridian Sport.

Напомним, Владимир Родионов скончался 18 декабря на 77-м году жизни. Он руководил саратовской командой больше 40 лет. У него начинали свой профессиональный путь многие звёзды российского баскетбола — в частности Евгений и Захар Пашутины, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Владимир Веремеенко, Семён Антонов, Артём Клименко, Никита Михайловский и другие.