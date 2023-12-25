В расширенный состав женской сборной России на февральский сбор включены 24 игрока

Российская федерация баскетбола (РФБ) опубликовала расширенный список игроков, которые поедут на сбор в составе женской сборной России в начале февраля.

В списке значатся следующие баскетболистки:

защитники: Анна Буровая («Динамо», Курск, 26 лет, 172 см), Марина Голдырева (МБА, Москва, 30 лет, 170 см), Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург, 25 лет, 170 см), Елизавета Комарова («Динамо» К, 28 лет, 174 см), Мария Крымова (МБА, 23 года, 171 см), Дарья Курильчук («Самара», 25 лет, 181 см), Ксения Левченко (УГМК, 27 лет, 169 см), Севара Нуритдинова («Ника», Сыктывкар, 25 лет, 167 см);

форварды: Сабина Абайдуллина («Спарта энд К», Видное, 26 лет, 187 см), Нина Глонти (МБА, 26 лет, 188 см), Анастасия Зоткина (24 года, «Надежда», Оренбург, 24 года, 190 см), Дарья Игнатова («Надежда», 23 года, 184 см), Анастасия Косу (УГМК, 18 лет, 186 см), Анна Кузнецова («Спарта энд К», 22 года, 177 см), Жосселина Майга (УГМК, 27 лет, 193 см), Раиса Мусина («Ника», 25 лет, 190 см), Вероника Павлюченко («Ника», 22 года, 184 см), Яна Пашковская («Енисей», Красноярский край, 20 лет, 178 см), Анна Позднякова («Спарта энд К», 23 года, 180 см), Дарья Репникова («Динамо» К, 23 года, 180 см), Виктория Черен (МБА, 25 лет, 188 см), Анастасия Шилова (УГМК, 32 года, 186 см);

центровые: Вера Кучина («Спарта энд К», 23 года, 193 см), Елизавета Шабанова («Динамо» К, 26 лет, 197 см).

Сбор пройдёт в учебно-тренировочном центре «Новогорск». В нём примут участие 18 баскетболисток. Их фамилии определятся позднее. После сборов состоятся два товарищеских матча с национальной командой Беларуси, которые пройдут 10 и 11 февраля в Минске.

Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер Александр Ковалев («Надежда»), старший тренер Александр Васин («Ника»), тренер Дмитрий Шумихин («Динамо» К), тренер-скаут Денис Кандалов (РФБ), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Забида Магомедова (ФМБА России), массажисты Артур Суджян (ФМБА России), Дмитрий Колчанов («Динамо» Москва), менеджеры Егор Брайнин (РФБ), Светлана Лебедева (РФБ).

Напомним, женская сборная России по баскетболу, как и подавляющее большинство остальных российских спортсменов, отстранена от международных соревнований.